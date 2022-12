SCM-Handballer Mertens ist heiß auf seine erste WM

Magdeburg - Lukas Mertens kann den nächsten Montag kaum erwarten. Da trifft sich das deutsche Handball-Nationalteam mittags in Hannover und startet in die WM-Vorbereitung. „Ich wäre auch schon morgen hingefahren“, sagte der Linksaußen des SC Magdeburg nach dem letzten Bundesliga-Spiel des Jahres 2022 der Grün-Roten gegen Göppingen und ergänzt: „Ich habe richtig großen Bock auf das Turnier und kann kaum erwarten, dass es losgeht.“ Als WM-Test stehen am 7. und 8. Januar ja auch noch zwei Testspiele gegen Island mit den Magdeburgern Omar Ingi Magnusson und Gisli Kristjansson an.