Reha SCM-Handballer Preuss arbeitet an seiner Rückkehr

Im Dezember verletzte sich Moritz Preuss schwer am linken Knie. Schnell war klar, dass der Kreisläufer dem Handball-Bundesligisten SC Magdeburg in dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Derzeit arbeitet der 27-Jährige täglich an seinem Comeback