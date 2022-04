SCM-Handballer Smits kann wie seine Schwester das Triple gewinnen

In der Trainingspause hat Kay Smits seiner Schwester erfolgreich die Daumen gedrückt. Inger ist mit Bietigheim ins Final Four der European League eingezogen. Ihr Bruder will mit dem SCM nun nachziehen – und dafür zunächst die Hürde Lissabon überwinden.

Magdeburg - Kay Smits meldete sich am Sonnabend live und in Farbe aus der MHP Arena in Ludwigsburg, ehe er sich unter die 1481 Zuschauer mischte, ehe er mit seiner Schwester Inger mitfieberte. Aber er wird alsbald festgestellt haben, dass Inger und ihr BBM Bietigheim einen äußerst starken Tag im Viertelfinal-Rückspiel der European League gegen ES Besancon aus Frankreich erwischt hatte. Drei Tore gelangen der 27-Jährigen beim 30:20-Erfolg, mit dem Bietigheim direkt ins Final Four rauschte. Ihr jüngerer Bruder will nun nachziehen – dafür muss er zunächst mit dem SCM am Dienstag das Achtelfinal-Rückspiel gegen Sporting Lissabon (20.45 Uhr/Getec-Arena/DAZN) gewinnen.