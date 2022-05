SCM-Handballer überrennen ihre Gegner im Eiltempo

Die Handballer des SC Magdeburg stürmen von Sieg zu Sieg. Beim 39:28 (20:13) in der European League bei Pauc Handball erzielte das Team schon zum dritten Mal in Serie bereits vor der Halbzeit das 20. Tor.

Magdeburg - Der SC Magdeburg ist auch 2022 nicht zu stoppen. Der Spitzenreiter der Handball-Bundesliga gewann auch in der European League bei Pauc Handball souverän. Nach dem 39:28 (20:13) in Frankreich hat der Titelverteidiger den Sieg in der Gruppe C vor Augen.