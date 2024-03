SCM ist zurück in der Crunchtime

Zurück in den Emotionen: Für Coach Bennet Wiegert, Co-Trainer Yves Grafhorst und den SCM geht es allmählich in die heiße Phase der Saison. Dazu gehört auch die Partie gegen den HC Erlangen.

Magdeburg - Die Crunchtime der Saison hat für Bennet Wiegert bereits mit dem ersten Spieltag begonnen, mit dem ersten Anwurf zur Jagd nach einem Titel. Einen haben sich die Handballer des SC Magdeburg mit dem dritten Gewinn der Club-Weltmeisterschaft in Serie im vergangenen November gesichert, drei können noch folgen: deutsche Meisterschaft, DHB-Pokal und Champions League. Doch Wiegert bleibt bei seinem Fokus auf die nächste Aufgabe – ganz nach dem Motto: Der nächste Gegner ist immer der schwerste. „Wir werden hart arbeiten und uns nicht verrückt machen“, sagt er zur Aussicht auf mögliche Coups. Und als nächste Aufgabe erwartet die Grün-Roten am Donnerstag im Liga-Spiel der HC Erlangen in der Getec-Arena (19 Uhr/DYN).