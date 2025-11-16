Dank einer nahezu fehlerfreien zweiten Halbzeit drehten die Grün-Roten das Topspiel in Flensburg. Obwohl sie ein Spiel weniger absolviert haben, kletterten sie auf Platz eins.

Magnus Saugstrup und der SCM ließen sich auch nicht von der SG Flensburg-Handewitt stoppen. Das 33:31 war der zehnte Sieg im elften Spiel.

Flensburg - Die Lautstärke der Musikbox in der Kabine des SC Magdeburg wurde voll aufgedreht. Auch ohne in der Kabine der Grün-Roten zu sein, ließ sich erahnen, was hinter der Tür vor sich ging. Die SCM-Profis hatten schließlich genügend Gründe, um bestens gelaunt zu sein. Dank des 35:31 (15:17)-Erfolgs bei der SG Flensburg-Handewitt übernahm das Team die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga.