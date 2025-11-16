weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. SC Magdeburg
    4. >

  4. Handball: SCM jubelt an der Bundesliga-Spitze

Handball SCM jubelt an der Bundesliga-Spitze

Dank einer nahezu fehlerfreien zweiten Halbzeit drehten die Grün-Roten das Topspiel in Flensburg. Obwohl sie ein Spiel weniger absolviert haben, kletterten sie auf Platz eins.

Von Lukas Reineke Aktualisiert: 16.11.2025, 16:46
Magnus Saugstrup und der SCM ließen sich auch nicht von der SG Flensburg-Handewitt stoppen. Das 33:31 war der zehnte Sieg im elften Spiel.
Magnus Saugstrup und der SCM ließen sich auch nicht von der SG Flensburg-Handewitt stoppen. Das 33:31 war der zehnte Sieg im elften Spiel. Foto: Franziska Gora

Flensburg - Die Lautstärke der Musikbox in der Kabine des SC Magdeburg wurde voll aufgedreht. Auch ohne in der Kabine der Grün-Roten zu sein, ließ sich erahnen, was hinter der Tür vor sich ging. Die SCM-Profis hatten schließlich genügend Gründe, um bestens gelaunt zu sein. Dank des 35:31 (15:17)-Erfolgs bei der SG Flensburg-Handewitt übernahm das Team die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga.