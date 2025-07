Mit dem Triumph in der Champions League haben die Handballer des SC Magdeburg erneut für Furore gesorgt. Jetzt können die Grün-Roten sogar auf den Publikumspreis „Goldene Henne“ hoffen. Aber die Konkurrenz in der Kategorie Sport ist groß.

Magdeburg - Die Handballer des SC Magdeburg können gleich zu Saisonbeginn auf den nächsten Coup hoffen. Bevor die Grün-Roten um die Meisterschale, Champions-League-Trophäe, DHB-Pokal und den Sieg bei der Klub-WM kämpfen, können die Fans ihr Team zur „Goldenen Henne“ voten. Bis zum 9. Juli, 23:59 Uhr, ist das Voting im Internet über https://www.mdr.de/goldene-henne/goldene-henne-voting-130.html noch möglich. Die Stimmen können aber auch telefonisch über SUPERillu unter der Nummer 01378 – 4204 + Kennziffer des Kandidaten (50 Cent je Anruf aus allen deutschen Netzen) abgegeben werden.

Geehrt werden die Sieger der verschiedenen Kategorien mit dem 3 Kilo schweren und 23 Zentimeter großen aus Bronze gegossenem Huhn am 12. September in der Messehalle 1 in Leipzig. Live zu sehen ist die „Goldene Henne“ fürs TV-Publikum sogar im Ersten. Bisher wurden die Sieger immer im MDR gekürt. Aber in Zusammenarbeit von MDR, rbb und NDR soll der größte Publikumspreis Deutschlands in seiner nunmehr schon 31. Auflage auch ganz Deutschland präsentiert werden.

SCM schon 2022 und 2023 nominiert

Rekordhalterin bei der Wahl zur „Goldenen Henne“ ist übrigens Helene Fischer, die diesen Preis in der Kategorie Musik schon acht Mal verliehen bekam. In der aktuellen Auflage werden neben Sport die Kategorien Entertainment, Film & Fernsehen und Musik ausgezeichnet. Für herausragende sportliche Leistungen wurden in den letzten Jahren übrigens schon die SCM-Schwimmer Florian Wellbrock (2021) und Lukas Märtens im Vorjahr nach ihren Olympiasiegen geehrt. Auch für den SCM ist die Nominierung in den letzten Jahren nicht neu. Schon 2022 nach dem Meistertitel und 2023 nach dem Triumph in der Königsklasse standen die Grün-Roten auf der Liste. Den Zuschlag des Publikums bekamen damals aber der Bahnrad-Vierer der Damen für ihren EM-Titel und dann die Eishockey-Nationalmannschaft für Olympia-Silber.

Im Vorjahr konnte sich SCM-Schwimmer Lukas Märtens nach seinem Olympiasieg über die "Goldene Henne" freuen. Foto: IMAGO/Bildagentur Monn

Auch jetzt gibt es starke Konkurrenz. Rennrodler Felix Loch stellte bei der WM mit der Silbermedaille einen Rekord auf und hat jetzt insgesamt elf WM-Medaillen geholt. So viele wie kein anderer. Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin bringen EM-Gold und WM-Silber im Eiskunstlaufen als Empfehlung mit. Und Franziska Preuß holte bei der Biathlon-WM den Titel in der Verfolgung und gewann auch den Gesamtweltcup. Weiterhin nominiert ist das deutsche Turn-Team, das bei der EM in Leipzig glänzte. Unter anderem holten Karina Schönmaier und Timo Eder im Mixed, Schönmaier auch noch im Sprung und Nils Dunkel am Barren die Goldmedaille.