SCM kann sich doppelt belohnen

Ein Punkt fehlt Handball-Bundesligist SC Magdeburg noch zur deutschen Meisterschaft. Die Euphorie bei den Grün-Roten ist immens. Doch vor dem ersten Matchball gegen Balingen steht das Final Four der European League in Lissabon an.

Magdeburg - „Ich würde am liebsten morgen gegen Balingen spielen“, sagte SCM-Coach Bennet Wiegert seinen Spielern in der Kabine nach dem 32:22 beim HSV Hamburg. Denn mit einem Sieg gegen die HBW Balingen-Weilstetten wäre die erste deutsche Meisterschaft seit 21 Jahren für den Handball-Bundesligisten perfekt. Doch bis zum Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten müssen sich die Grün-Roten noch neun Tage gedulden. Erst am 2. Juni kommt es zum Aufeinandertreffen in der Getec-Arena.