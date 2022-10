Verlässlicher Rückhalt SCM-Keeper Portner vor Derby gegen Leipzig in herausragender Form

Der SC Magdeburg darf nach dem Unentschieden in Veszprém weiter von der direkten Viertelfinal-Qualifikation in der Champions League träumen. Am Sonntag ist das Team aber zunächst wieder in der Handball-Bundesliga gefordert – im Derby gegen den SC DHfK Leipzig.