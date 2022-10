SCM: Klarer Sieg in Anthrazit

Magdeburg - 250 Zuschauer wurden bei diesem Auftaktspiel der Klub-Weltmeisterschaft in Dammam gezählt, vier darunter trugen ein SCM-Trikot und wiesen durch ein Schild mit der Aufschrift „Magdeburger Domschützen“ auf ihre Herkunft hin. Den Trikotkoffer und 26 weitere Taschen der Magdeburger Handballer, die auf dem Weg nach Saudi-Arabien den Anschlussflug von Frankfurt am Main verpasst hatten, hatten sie natürlich nicht mitgebracht. All die Utensilien, die das Leben ein bisschen lebenswerter machen, sollten aber noch gestern Abend das Quartier der Grün-Roten erreichen. „Wir hoffen natürlich, dass die Taschen ankommen, damit jeder seinen Schlüpfer und sein Paar Socken hat“, sagte Philipp Weber augenzwinkernd.