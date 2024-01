Mit 15 Spielern war der SC Magdeburg bei der Handball-EM vertreten. Ein Blick in die Statistiken zeigt die persönlichen Bilanzen der grün-roten Profis.

Magdeburg. - Der SC Magdeburg war bei der Handball-EM mit 15 Spielern vertreten. Acht davon waren sogar noch am Finaltag dabei. Mehr als von jedem anderen Klub. Flensburg und Montpellier waren mit jeweils sieben Akteuren vertreten. Wegen des Erfolges der Franzosen kehrt zwar keiner als Europameister nach Magdeburg zurück. Aber Silber, Bronze und Rang vier werden trotzdem am Rande des Pokal-Viertelfinals am Sonntag (18 Uhr) gegen die Rhein-Neckar Löwen für großen Jubel sorgen.