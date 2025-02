Als Kapitän führte Magnus Saugstrup Dänemark am Sonntag noch zum WM-Titel. Lange feiern kann er den Triumph nicht. Schon am Sonnabend ist er mit dem SCM in der Bundesliga in Kiel gefordert.

Magdeburg. - Als am Sonntag in Oslo der WM-Pokal überreicht wurde, zeigte sich ein gewohntes Bild. Zum vierten Mal in Serie jubelten die Dänen. Doch eine Kleinigkeit war in der Unity Arena anders als bei den vorherigen Erfolgen. Statt des langjährigen Kapitäns und inzwischen aus der Nationalmannschaft zurückgetretenen Niklas Landin durfte dieses Mal Magnus Saugstrup als erster Spieler die Trophäe in die Höhe stemmen.