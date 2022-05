SCM: Kristjansson freut sich nach Verletzung 2021 auf Final Four

Am Wochenende möchte der SC Magdeburg seinen Titel in der European League Handball verteidigen. Gisli Kristjansson fährt besonders motiviert nach Lissabon. Immerhin konnte er beim Triumph in der vergangenen Saison nur zuschauen.

Magdeburg - Als der SC Magdeburg am 23. Mai 2021 mit einem 28:25 gegen die Füchse Berlin in Mannheim die European League gewann, blieb Gisli Kristjansson lediglich die Zuschauerrolle. Mit einer Schulterverletzung musste der Isländer passen. Nun möchte er am Wochenende in Lissabon aktiv auf dem Feld helfen, den Titel erneut an die Elbe zu holen. „Es tat unendlich weh, nicht mitspielen zu können. Umso mehr freue ich mich jetzt auf das Wochenende“ stellt Kristjansson klar und ergänzt: „Wir möchten den Titel verteidigen.“ Eine zusätzliche Motivation sei für Kristjansson, dass es die vorerst letzten Spiele in diesem Wettbewerb sein werden, da der SCM in der kommenden Saison in der Champions League starten wird.