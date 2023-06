Köln - Die SCM-Spieler machten sich bereits warm, als es richtig laut in der Lanxess Arena wurde. Unter großem Jubel lief Gisli Kristjansson ein. Dass der Isländer im Finale mitwirken konnte, grenzte an ein Wunder. Im Halbfinale hatte sich Kristjansson nach einem Zusammenprall

mit Barcelonas Thiagus Goncalves dos Santos an der rechten Schulter verletzt. Minutenlang musste er an der Schulter behandelt werden, die ihn schon mehrfach in seiner Karriere ausbremste.