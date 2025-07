Magdeburg - Als Andreas Grote beim SC Magdeburg 1997 in seine erste Saison als Physiotherapeut ging, war Gisli Kristjansson noch nicht mal geboren und der Bau der Getec-Arena in den letzten Zügen. Am Himmel konnte man mehrere Monate lang den Kometen Hale-Bopp mit bloßem Auge beobachten und in der deutschen Musik-Hitliste war „Time to Say Goodbye“ von Sarah Brightman & Andrea Bocelli die klare Nummer eins. „Zeit zum Abschied nehmen“ war es nach 28 Jahren jetzt auch für Grote. „Die Belastungen sind inzwischen einfach zu groß. Auch wenn man mitten in der Nacht von Auswärtsspielen zurückkommt, fällt einem der nächste Tag nicht mehr so leicht wie früher. Deshalb will ich jetzt ein bisschen kürzer treten und mich voll um meine Arbeit im Strehlow Therapiezentrum kümmern“, erklärt Grote, der am Sonnabend seinen 59. Geburtstag feierte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.