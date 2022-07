Erinnerung SCM-Legende Stefansson erstmals seit 2007 in der Getec-Arena

Das Top-Spiel der Bundesliga zwischen dem SC Magdeburg und dem THW Kiel lockte auch die Handball-Prominenz in die Getec-Arena. So war auch Olafur Stefansson zwischen den 5558 Zuschauern. Es war der erste Besuch der SCM-Legende in der Halle seit 15 Jahren.