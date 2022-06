SCM-Linksaußen Musche mit Geduld und guter Laune

Am Donnerstag geht es für die Handballer des SC Magdeburg wieder um Bundesliga-Punkte. Auf Tore von Matthias Musche werden die Grün-Roten aber noch warten müssen.

Magdeburg - Während Gisli Kristjansson am vergangenen Donnerstag bei der Bundesliga-Generalprobe gegen Erlangen (34:22) nach langer Verletzungspause wieder auf der Platte stehen konnte und sogar zu den Torschützen gehörte, saß Matthias Musche bei der Live-Stream-Übertragung als Co-Kommentator am Spielfeldrand. Mit gewohntem Humor und Handball-Kompetenz machte er seine Sache am Mikrofon aber richtig gut.