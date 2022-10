SCM: Magnusson darf wieder jubeln

Ab heute spielen zwölf Mannschaften in Saudi-Arabien um den IHF Super Globe. Der SC Magdeburg ist als Titelverteidiger ebenfalls dabei. Mit Omar Ingi Magnusson.

So jubelte der SC Magdeburg im vergangenen Jahr über den Gewinn des IHF Super Globe. Ab heute möchten die Grün-Roten ihren Titel in Saudi-Arabien verteidigen.

Dammam/Magdeburg - „Die Nummer eins der Welt sind wir“, skandierten Fans des SC Magdeburg gern in den vergangenen Monaten. In dieser Woche entscheidet sich, ob sie diesen Ruf auch künftig verwenden dürfen. Beim IHF Super Globe in Dammam (Saudi-Arabien) geht es ab heute bis zum Sonntag um den Titel des Klub-Weltmeisters. Diesen möchten die Grün-Roten verteidigen. Und das mit Omar Ingi Magnusson.