Handball SCM möchte Siegesserie in der Königsklasse fortsetzen
Der SC Magdeburg ist in der Champions League noch ohne Punktverlust. Die perfekte Bilanz soll auch nach dem Spiel bei Pick Szeged Bestand haben.
14.10.2025, 17:01
Magdeburg/Szeged - Der Spielplan meint es aktuell nicht gut mit dem SC Magdeburg. Von den acht Spielen zwischen Klub-WM und Länderspielpause im Oktober finden nur zwei in der heimischen Getec-Arena statt. Sechsmal sind die Grün-Roten in der Fremde gefordert – so auch am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN und Dyn). Bei Pick Szeged soll der fünfte Sieg im fünften Champions-League-Spiel her.