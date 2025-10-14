Der SC Magdeburg ist in der Champions League noch ohne Punktverlust. Die perfekte Bilanz soll auch nach dem Spiel bei Pick Szeged Bestand haben.

Zuletzt traf der SC Magdeburg am 5. März 2025 aufeinander. Felix Claar und Co. behielten gegen Gleb Kalarash (l.) und Jeremy Toto mit 31:24 die Oberhand.

Magdeburg/Szeged - Der Spielplan meint es aktuell nicht gut mit dem SC Magdeburg. Von den acht Spielen zwischen Klub-WM und Länderspielpause im Oktober finden nur zwei in der heimischen Getec-Arena statt. Sechsmal sind die Grün-Roten in der Fremde gefordert – so auch am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN und Dyn). Bei Pick Szeged soll der fünfte Sieg im fünften Champions-League-Spiel her.