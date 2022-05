SCM-Neuzugang Lucas Meister hofft auf Schützenhilfe aus Magdeburg

Magdeburg - Dem SC Magdeburg fehlen noch fünf Punkte zur Deutschen Meisterschaft. Die nächste Hürde auf dem Weg zum Titel ist am Donnerstag TuS N-Lübbecke (19.05/Sky). Für das Schlusslicht wird hingegen die Luft im Abstiegskampf immer dünner. Fünf Zähler beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer. Dort steht aktuell GWD Minden mit dem künftigen SCM-Kreisläufer Lucas Meister.

„Wenn sie so spielen wie immer, wird es für Magdeburg klappen und damit auch für uns“, sagt Meister mit Blick auf die SCM-Spiele gegen die Mindener Abstiegskonkurrenten Lübbecke und Balingen-Weilstetten (2. Juni). Diese beiden Teams kämpfen mit Minden wohl um den letzten Platz für den Ligaverbleib. Der TVB Stuttgart ist angesichts von fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone auf einem guten Weg, die Liga zu halten.

Lucas Meister will sich nicht mit Abstieg verabschieden

Aber auch Minden darf sich berechtigte Hoffnungen auf ein weiteres Jahr Bundesliga machen. Als 16. belegt das Team den letzten rettenden Platz – punktgleich mit HBW Balingen-Weilstetten, jedoch mit dem um 42 Treffer besseren Torverhältnis. „Wir haben uns eine gute Ausgangslage erarbeitet und haben es selbst in der Hand“, erklärt Meister, der im Sommer nach drei Jahren GWD verlässt und zu den Grün-Roten wechselt.

Daher möchte er sich nicht mit einem Abstieg verabschieden, auch weil kein Sportler einen Abstieg in der eigenen Vita stehen haben möchte. Viele Handballer lähmt der Gedanke an einen Abstieg. Anders gehen jedoch Meister und seine Mitspieler mit dem Thema um. „Es lässt sich immer von zwei Seiten betrachten. Das Wort Abstieg kann belastend sein. Klassenerhalt klingt hingegen positiv und setzt komplett andere Dinge frei“, erläutert der 25-jährige Schweizer. Und so schaffte Minden nach einer desaströsen Hinrunde mit lediglich drei Siegen die Wende.

SCM-Gegner Lübbecke wartet seit 14 Spielen auf Punktgewinn

Prekärer als bei Minden ist die Situation beim kommenden SCM-Gegner TuS N-Lübbecke. Seit 14 Spielen wartet der Mindener Stadtnachbar auf einen Punktgewinn. Zwar hat der Aufsteiger noch sechs Partien zu absolvieren, doch der Rückstand beträgt bereits fünf Zähler. Zudem ist das Schlusslicht neben Magdeburg auch noch in Kiel zu Gast. Doch Meister weiß aus eigener Erfahrung, dass im Abstiegskampf nicht immer die spielerische Qualität entscheidend ist: „Wichtig ist der absolute Wille, besser sein zu wollen als der Gegner.“

Dennoch macht er sich wenig Sorgen, dass seine künftigen Teamkollegen gegen den Außenseiter Punkte liegen lassen: „Es geht für Magdeburg immer noch um alles. Daher werden sie nichts anbrennen lassen.“ Es würde schließlich nicht nur den Grün-Roten auf dem Weg zur Meisterschaft helfen.