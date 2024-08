Der SC Magdeburg gewinnt ohne sieben Stammkräfte den Wartburg-Cup in Eisenach. Nach Erfolgen gegen Gummersbach und die Gastgeber tut die abschließende Niederlage gegen Skanderborg aber weh.

Nach der Niederlage gegen Skanderborg hielt sich die Freude über den Turniersieg bei den SCM-Spielern in Grenzen.

Eisenach. - Dass SCM-Youngster Pablo Lange den Wartburg-Cup in Empfang nehmen durfte, war eine nette Geste. Aber der Jubel in der Eisenacher Werner-Aßmann-Halle hielt sich sehr in Grenzen. Auch beim Mannschaftsfoto lächelten die Magdeburger eher gequält. Und auf dem Weg zum Mannschaftsbus war den Spielern die Müdigkeit des Drei-Tage-Turniers deutlich anzusehen. Für Trainer Bennet Wiegert aber kein Grund, dass es zum Abschluss eine 33:37 (16:17)-Niederlage gegen Skanderborg, das seine ersten beiden Spiele verloren hatte, gab.