SCM-Profi Smarason will auch in Stuttgart ins Schwarze treffen

Magdeburg - Janus Dadi Smarason ist beim Champions-League-Sieg des SC Magdeburg gegen den FC Porto aufgeblüht. Der Rückraumspieler hatte einen großen Anteil am 37:33 (18:17)-Erfolg. Der Isländer erzielte sieben Treffer aus sieben Versuchen und war hinter seinem Landsmann Omar Ingi Magnusson (neun Tore) gemeinsam mit Michael Damgaard, der beste Torschütze der Elbestädter. Für den 28-Jährigen, der im Sommer aus Kolstad an die Elbe gewechselt war, war es der bisher beste Auftritt im Dress der Grün-Roten. „Es macht Spaß in der Getec-Arena. Es ist immer eine geile Stimmung“, erklärte Smarason, dem in den vorherigen vier Königsklassen-Partien lediglich drei Treffer gelungen waren.