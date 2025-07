Bereits am zweiten Tag der Vorbereitung stand für den SC Magdeburg das erste Testspiel an. Für die Grün-Roten ist dies ein angenehme Art des Trainings.

Halle (Saale). - Beim Wort Vorbereitung denken viele zunächst an anstrengenden Lauf- und Krafteinheiten. Auch beim SC Magdeburg wird in den kommenden Wochen sicherlich noch kräftezehrendes Training anstehen. Es sind aber auch neun Testspiele angesetzt. Die erste Partie fand bereits am zweiten Tag der Vorbereitung nach lediglich drei Einheiten statt. Für die Profis war das 40:24 gegen den Zweitligisten HC Elbflorenz Dresden ein willkommener Auftakt.