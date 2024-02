Tim Hornke (im Wurf) ist in dieser Saison in bestechender Form.

Magdeburg. - Neun Treffer bei zehn Versuchen in Kiel, alle fünf Würfe gegen Melsungen verwandelt – Tim Hornke ist in glänzender Verfassung und hat großen Anteil daran, dass die Grün-Roten nach der EM gleich wieder so grandios in die Spur gekommen sind. Dass der die EM aus der Ferne verfolgen musste und im Januar spielfrei war, hat dem Rechtsaußen richtig gutgetan.