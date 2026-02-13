Grün-Rot ist in Kiel gefordert. Seit fünf Partien gab es keinen Sieg gegen den THW.

Magdeburg - Lemgo geschlagen, Flensburg verliert in Gummersbach – der Bundesliga-Restart verlief für den SC Magdeburg optimal. Lemgos Trainer Florian Kehrmann gratulierte den Grün-Roten auf der Pressekonferenz am Mittwoch quasi schon zur deutschen Meisterschaft. Trotz sechs Zählern Vorsprung auf die Füchse Berlin wollen die Elbestädter davon nichts hören – zumal am Sonntag (18 Uhr/Dyn) beim THW Kiel der nächste dicke Brocken wartet.