Grün-Rot ist in Kiel gefordert. Seit fünf Partien gab es keinen Sieg gegen den THW.

Von Lukas Reineke 13.02.2026, 18:46
Das Hinspiel am 23. Dezember 2025 endete 26:26. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Lemgo geschlagen, Flensburg verliert in Gummersbach – der Bundesliga-Restart verlief für den SC Magdeburg optimal. Lemgos Trainer Florian Kehrmann gratulierte den Grün-Roten auf der Pressekonferenz am Mittwoch quasi schon zur deutschen Meisterschaft. Trotz sechs Zählern Vorsprung auf die Füchse Berlin wollen die Elbestädter davon nichts hören – zumal am Sonntag (18 Uhr/Dyn) beim THW Kiel der nächste dicke Brocken wartet.