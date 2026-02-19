Christian O’Sullivan und Manuel Zehnder schreiben in der Champions League beim 37:30 gegen GOG besondere Geschichten. Auch Philipp Weber und Matej Mandic sorgen für Extra-Applaus.

Christian O’Sullivan (l.) packt hier zusammen mit Oscar Bergendahl gegen Lasse Vilhelmsen ordentlich zu.

Magdeburg - Es gibt Momente im Sport, die sind viel wichtiger als Tore, Punkte, Siege. Momente, hinter denen sich persönliche Geschichten mit großen Emotionen verbergen. Dass ausgerechnet Christian O’Sullivan in der Champions League beim 37:30-Sieg gegen GOG das letzte Tor des Abends warf, hätte der Handball-Gott nicht besser organisieren können. Der Norweger kam in dieser Saison ja bisher auf wenig Spielzeit, wurde auch für die EM nicht ins norwegische Nationalteam berufen.