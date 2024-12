Grün-Rote nach dem wichtigen Erfolg gegen Gummersbach mit gedämpftem Jubel. Schwede hat sich gleich zu Spielbeginn am linken Sprunggelenk verletzt und wird wohl länger fehlen.

Magdeburg - Wieder ein Heimsieg, aber auch wieder ein neuer Verletzter. Während die SCM-Handballer in der mit 6.600 Zuschauern ausverkauften Getec-Arena das 37:28 (21:15) in der Bundesliga gegen den VfL Gummersbach feierten, wurde Oscar Bergendahl an seinem linken Sprunggelenk untersucht.