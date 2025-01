Felix Claar arbeitet intensiv an seinem Comeback. Am 8. Februar gegen Kiel dürfte der Spielmacher seinen ersten Einsatz für den SCM in der laufenden Saison bestreiten.

Magdeburg. - Während bei der Handball-Weltmeisterschaft am Dienstag mit den K.o.-Spielen die heiße Phase beginnt, bereitet sich Felix Claar in Magdeburg auf sein Comeback vor. Der Spielmacher hat nach seiner Achillessehnen-Operation am linken Fuß noch keine Partie für die Grün-Roten in dieser Saison absolviert.