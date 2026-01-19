Die vier Magdeburger im schwedischen Nationalteam sind mit einem 36:31 gegen die Niederlande in die EM gestartet. Überragend dabei Felix Claar, der mit acht Toren bester Werfer war.

Felix Claar brauchte für seine acht Tore gegen die Niederlande nur neun Würfe.

Magdeburg/Malmö - Mit einer großen Party in Malmö starteten am Sonnabend auch die Schweden in die EM. Vor über 11.000 begeisterten Fans hieß es zum Auftakt 36:31 (16:12) gegen die Niederlande. Überragend dabei: Felix Claar. Der Spielmacher vom SCM war mit acht Toren bei neun Würfen erfolgreichster Werfer für sein Nationalteam. Albin Lagergren und Oscar Bergendahl trafen je einmal. Daniel Pettersson blieb ohne Tor.