Magdeburg. - Nach der letzten Länderspielpause des Jahres geht es für den SC Magdeburg nun in den Schlussspurt der Hinrunde. Und dieser hat es in sich. Bis zur WM-Pause im Januar warten auf die Grün-Roten zwölf Spiele – beim Erreichen des Viertelfinales im DHB-Pokal könnte ein 13. hinzukommen. Um in der Runde am 19. und 20. Dezember noch vertreten zu sein, muss die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert zunächst das Achtelfinale überstehen. In der Runde der letzten 16 sind die Elbestädter am Mittwoch (20 Uhr/Dyn) beim THW Kiel gefordert.

