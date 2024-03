Tim Zechel gastiert am Donnerstag mit dem HC Erlangen in der Handball-Bundesliga beim SC Magdeburg. Ab Sommer trägt er das Trikot der Grün-Roten. Was er erwartet. Worauf er sich freut.

Tim Zechel (im Wurf) wirft am Donnerstag noch für den HC Erlangen in der Getec-Arena, ab der neuen Saison geht er mit dem SCM auf Titeljagd. Nach elf Jahren kehrt der 27-Jährige an die Elbe zurück.

Magdeburg - Tim Zechel muss darüber leidlich lächeln. Wenn er heute mit dem HC Erlangen in das Magdeburger Hotel Ratswaage eingekehrt ist und die Uhr zur Nachtruhe schlägt, ist alsbald der Einsatz von Stefan Bauer gefordert. Mit ihm teilt der Kreisläufer nämlich das Zimmer bei Auswärtsreisen des Handball-Bundesligisten. Und Bauer hat mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass „selbst Ohropax eben nicht immer helfen“, berichtet Zechel. Also tippt Bauer seinen Teamgefährten an, versucht ihn umzudrehen, oder „er tritt mir gegen das Bein“. In bester Absicht natürlich – damit Zechel das Schnarchen einstellt.