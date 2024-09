So herzlich bedankte sich Nikola Portner am Samstag bei den Fans des SC Magdeburg.

Magdeburg. - Als Torwart des SC Magdeburg bereitet sich Nikola Portner akribisch auf die Spiele vor, überlässt nichts dem Zufall. Und so will er auch nicht tatenlos zuschauen, was aus dem Einspruch der Nationalen Anti Doping Agentur (Nada) wird. Nachdem die Handball-Bundesliga (HBL) Ende Juni die Dopingsperre des Schweizers aufgehoben hatte, legte die Nada bekanntlich ihr Veto ein und will den Fall vor dem Internationalen Sportgerichtshof (Cas) prüfen lassen.