Für Nikola Portner war das klare 40:25 seines SC Magdeburg beim BSV Bern auch mit vielen Emotionen verbunden. Bern ist schließlich seine Heimat und er hat sich mit der Rückkehr auch einen großen Traum erfüllt.

Der Schweizer Nikola Portner trug im Tor des SC Magdeburg mit sechs Paraden zum klaren Sieg beim BSV Bern bei.

Magdeburg/Bern - Als Nikola Portner von 2010 bis 2014 für den BSV Bern zwischen den Pfosten stand, hätte er sich nicht träumen lassen, eines Tages als amtierender Champions-League-Sieger in seine Heimat zurückzukehren. Geboren ist der Torwart des SC Magdeburg zwar in Lyon, aber weil sein Papa Zlatko damals nach Bern gewechselt war, wuchs er in der Schweiz auf. „Jeder Mensch hat einen Ort, an den er denkt, wenn er sagt, dass er nach Hause geht. Für mich ist das Bern“, hatte der 31-Jährige zuletzt schon in der Volksstimme mit viel Stolz in der Stimme erklärt und es für möglich gehalten, seine Karriere eines Tages auch in Bern zu beenden.