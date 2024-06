Wie lange wird es dauern, bis Sie die Enttäuschung vom Final-4-Wochenende verarbeitet haben?

Bennet Wiegert: „Daran werde speziell ich sicherlich sehr lange zu knabbern haben. Vielleicht brauche ich auch Hilfe von Leuten, die das von außen betrachten können. Es war schließlich ein absolutes Highlight und eine weitere große Chance. Und ausgerechnet da kassieren wir zwei unserer nur sechs Niederlagen in dieser Saison. Das sind wir so ja auch gar nicht mehr gewohnt. Das ist wirklich ein komisches Gefühl, auch wenn hier die vier besten Mannschaften Europas gegeneinander gespielt haben.“

Deshalb ist es sicherlich schwierig, für die beiden Niederlagen bereits eine schlüssige Erklärung zu haben?

Bennet Wiegert: „Was gefehlt oder gehemmt hat, lässt sich für mich jetzt wirklich noch nicht so richtig analysieren. Es waren teilweise ja auch nur Nuancen, die gefehlt haben.“

Und das Spiel um Rang drei ist zudem total undankbar, wenn man am Tag zuvor eine große Enttäuschung erlebt hat. Das hat man Ihrer Mannschaft eine Halbzeit lang auch angemerkt. Wie laut sind Sie da eigentlich in der Kabine geworden?

Bennet Wiegert: „Das Spiel um Rang drei gibt es nun einmal. Und es liest sich ja auch besser, Dritter statt Vierter geworden zu sein. Aber der mentale Rucksack war nach der Niederlage gegen Aalborg schon ziemlich groß. Deshalb war das eine Gratwanderung in der Pause. Denn ich kann in so einer Saison nicht wegen 15 Minuten den Stab über die Jungs brechen. Wichtig war es, uns in Hälfte zwei deutlich besser zu präsentieren. Und da hat die Mannschaft nach der Pause wirklich Charakter gezeigt und unendlich gefightet.“

Die letztlich mit drei Titeln trotzdem grandiose Saison ging ja auch eher holprig los ...

Bennet Wiegert: „Wir mussten mit Felix Claar und Janus Smarason gleich zwei neue Mittelleute in unser System integrieren. Das benötigt Zeit, welche man bekanntlich kaum hat im Leistungssport. Da kam das Spiel im September bei den Füchsen zu früh für uns. Auch die Niederlagen gegen Barcelona und Veszprem fielen in einen Zeitraum, wo wir uns noch finden mussten – aber auch nicht gut gespielt haben.“

Obwohl Ihr Team zwischendurch 30 Spiele lang ungeschlagen war, stand der Meistertitel rein rechnerisch erst am vorletzten Spieltag fest. Wie sehr hat das an den Nerven gezehrt?

Bennet Wiegert: „Die Füchse haben es uns extrem schwer gemacht und einfach nicht nachgelassen. Großen Respekt davor. Wir konnten nicht einmal im Ansatz darüber nachdenken, irgendwann etwas lockerer anzugehen. Das stresst natürlich. Gefühlt durften wir seit Monaten kein Spiel verlieren, weil man in der Bundesliga fast keine Möglichkeit hat, etwas wieder gutzumachen. Das ist mental sehr anstrengend. Und vor allem muss man das in Energie umwandeln und nicht in Ängste.“

Hatten Sie die Berliner so stark erwartet?

Bennet Wiegert: „Ehrlich gesagt: Nein. Durch die Verletzungen von Paul Drux und Fabian Wiede hatte ich aufgrund ihres Kaders eher damit gerechnet, dass Mathias Gidsel und Lasse Andersson den hohen Belastungen irgendwann Tribut zollen müssen. Aber das ist nicht passiert, wovor ich ebenfalls großen Respekt habe.“

Bleiben wir beim Kader. Wie angenehm war es eigentlich, auf 19 Spieler im Team bauen zu können?

Bennet Wiegert: „Um diesen Luxus haben mich zwar viele beneidet, aber wenige sehen die Aufgabe dahinter. Denn so ein breiter Kader ist auch schwierig zu managen. Das bedeutet viele Gespräche – und auch immer ein bisschen Unrecht, weil ich ja nur 16 Jungs für die Spiele nominieren darf. Aber vielleicht war der große Kader auch einer der Schlüssel für unsere Erfolge.“

Was unterm Strich mit vielen Zufällen verbunden ist. Denn ohne die Schulter-Operation bei Gisli Kristjansson hätte es personell die eine oder andere Entscheidung gar nicht gegeben?

Bennet Wiegert: „Das stimmt. Piotr Chrapkowski blieb deshalb doch noch für ein Jahr. Und Janus Smarason haben wir als zusätzlichen Rückraumspieler geholt. Ohne die finanziellen Probleme bei Kolstad wäre das aber auch nicht möglich gewesen.“

Letztlich erwies sich Smarason für den SCM aber als absoluter Glücksfall ...

Bennet Wiegert: „Er war eine ganz wichtige Säule und hat unserem Spiel unheimlich viele Impulse geben können. Der Schlüsselmoment war für ihn der Super Globe. Da hatten sich Michael Damgaard und Philipp Weber leider verletzt. So mussten Janus und Felix Claar durchgängig im Rückraum auf Mitte und Links ran. Und das haben beide richtig gut gemacht. Da ändert man als Trainer nicht mehr viel. Spieler lieben es auch, wenn sie in der Verantwortung sind und liefern müssen.“

Eigentlich schade, dass Smarason jetzt nach Szeged wechselt. Gab es keine Chance, ihn zu halten?

Bennet Wiegert: „Er passt nicht nur sportlich, sondern auch menschlich und als Typ bei uns super rein. Aber es gab von Anfang an einen festen Deal, weil ja klar war, dass Gisli Kristjansson nur ein halbes Jahr ausfällt. Und da fange ich jetzt nicht an, Unruhe reinzubringen. Das ist nicht mein Stil. Außerdem steht er ja bei Szeged im Wort. Das ist zu respektieren.“

Ihre Kaderplanung geht seit Jahren perfekt auf. Bayern Münchens früherer Co-Trainer Hermann Gerland hat mal gesagt, immer Glück ist Können! Teilen Sie das?

Bennet Wiegert: „Wir analysieren das ständig. Aber ich weiß eigentlich auch gar nicht, wann ich mal bei uns im Verein ein Nein bekommen habe. Meinen Wünschen sind immer alle grenzenlos gefolgt. Und das waren nicht alles Verpflichtungen, die einfach zu stemmen gewesen sind. Marc-Henrik Schmedt hat als unser Haupt/Finanz-Geschäftsführer hier und da bestimmt auch gehadert, ob er da zustimmen kann.“

Möglicherweise bleibt das aber bei Andi Wolff aus, falls das Gerücht stimmen sollte. Denn die kolportierten 1,2 Millionen Euro allein an Ablösesumme für den deutschen Nationaltorwart klingen durchaus utopisch!

Bennet Wiegert: „Zu diesem Thema habe ich eigentlich schon alles gesagt als es aufkam. Aber eins möchte ich noch betonen: Ich habe nicht einmal Kontakt mit Kielce gehabt, obwohl ich so viele Verantwortliche dort kenne. Das sollte alles über einen Spieler sagen, der da ja noch bis 2028 unter Vertrag steht. Und wenn ich dann diese Zahlen lese, sollten wir mal alle seriös bleiben. Dass wir mit so einem großen Namen überhaupt in Verbindung gebracht werden, zeigt andererseits unseren Werdegang. Vor einigen Jahren hätte man über so ein Gerücht gelacht. Doch jetzt hält sich das hartnäckig – was mir am allermeisten leid für Sergey Hernandez und Nikola Portner tut.“

Welches waren für Sie die Schlüsselspiele in dieser erfolgreichen Saison?

Bennet Wiegert: „In der Meisterschaft war es wohl der Sieg in Flensburg. Da mussten wir ja direkt nach dem Final 4 um den DHB-Pokal hin. Und als wir dann bei der SG gewonnen hatten, war der unendliche Glaube da, es am Ende auch zu schaffen. Ganz wichtig war aber auch der Heimsieg gegen die Füchse. Dadurch haben wir ihnen so ein bisschen den letzten Glauben geraubt. Und in der Champions League hatte der Sieg in Veszprem schon was. Schließlich gewinnen Auswärtsteams dort nicht allzu oft.“

Und welche Niederlage ärgert Sie am meisten?

Bennet Wiegert: „Aktuell natürlich die im Final 4 in Köln! Sonst bin ich noch über das 27:28 in Hannover enttäuscht. Beim Siegtor in letzter Sekunde steht der Spieler von den Recken schon im Kreis. Mit so einer Nummer zu verlieren, tut weh. Ich werfe den Schiris aber nicht vor, es nicht gesehen zu haben – sondern es sich nicht anzuschauen. Ich habe sogar noch um den Check gebeten. Dafür haben wir doch inzwischen die technischen Möglichkeiten.“

Wie denken Sie über die neue Saison? Wird es da im Kampf um die Meisterschaft noch enger?

Bennet Wiegert: „Ich denke schon. Die Flensburger werden auf jeden Fall mit in den Titelkampf reinrücken und mit ihrem Kader eine richtig gute Rolle spielen. Wenn Kay Smits nicht so lange ausgefallen wäre, dann hätte es schon jetzt ein noch engeres Rennen um den Titel gegeben. Auch Kiel und Melsungen sollte man auf dem Zettel haben. Zu was sie in der Lage sind, haben sie in der abgelaufenen Saison gezeigt, waren nur nicht konstant genug.“