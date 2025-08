Handball SCM-Trainingslager ist für Portner ein Besuch in der Heimat

Nikola Portner genießt die Schweiz-Reise mit dem SC Magdeburg. Der Keeper ist in Bern aufgewachsen und spielte vier Jahre beim Testspielgegner BSV. Vor dem Duell gegen den Ex-Verein testen die Grün-Roten am Donnerstag in Aarau.