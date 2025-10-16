weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Handball: SCM träumt von der perfekten Gruppenphase

Der SC Magdeburg ist in der Champions League bisher nicht zu stoppen. Ihren eigenen Startrekord haben sie schon eingestellt. Nun nehmen die Grün-Roten die makellose Vorrunde ins Visier.

Von Lukas Reineke 16.10.2025, 17:01
Die Stimmung bei den SCM-Profis ist aktuell sehr gut.
Die Stimmung bei den SCM-Profis ist aktuell sehr gut. Foto: Eroll Popova

Szeged/Magdeburg - Zum zweiten Mal in seiner Geschichte hat der SC Magdeburg die ersten fünf Spiele der Champions League gewonnen. Bereits 2003/04 begann die Serie mit fünf Siegen, ehe ein 25:38 in Barcelona folgte. Mit einem weiteren Erfolg im Heimspiel gegen den Außenseiter Eurofarm Pelister am 23. Oktober können die Grün-Roten daher einen persönlichen Startrekord aufstellen.