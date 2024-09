Janus Dadi Smarason war in der vergangenen Saison ein Leistungsträger beim SC Magdeburg. Zum Auftakt der Champions League ist er im Trikot von Pick Szeged nun Gegner der Grün-Roten.

Mit dem 32:26 gegen Kielce beim Vorbereitungsturnier in Kassel haben Janus Dadi Smarason und Pick Szeged ihre Ambitionen für die beginnende Königsklassen-Saison untermauert.

Szeged. - Janus Dadi Smarason bedankte sich bei der Schiedsrichterin, dann versteckte er seinen Kopf im Trikot. Doch nur Sekunden später war er einer der Ersten, der die bitter enttäuschten Mitspieler wie Magnus Saugstrup aufmunterte. Dabei war für den Isländer nach dem 26:28 im Halbfinale gegen Aalborg an jenem Juni-Abend der Traum vom Champions-League-Sieg mit dem SCM geplatzt. Das Final 4 in Köln war zudem der Schlusspunkt von Smarasons einziger SCM-Saison, in der sich der Rechtshänder von einer Not-Lösung aufgrund des Ausfalls von Gisli Kristjansson zum absoluten Leistungsträger entwickelt hatte.