SCM-Urgestein Musche heiß auf das Final Four im DHB-Pokal

Am Samstagnachmittag will der SCM beim Final Four um den DHB-Pokal in Hamburg den ersten Schritt machen. Für den großen Titeltraum muss zunächst erst einmal der HC Erlangen im Halbfinale (16.10 Uhr, Sky und ARD) bezwungen werden.

Magdeburg - Beim Trainingsspielchen am Mittwoch war Matthias Musche ordentlich in Torlaune. Dass er zunächst aber einige Male an Jannick Green scheiterte, nahm der 29-Jährige mit gewohntem Humor. „Ich kann Jannick ja nicht kaputtwerfen, sondern muss ihm ja auch ein bisschen Mut machen für das Final Four in Hamburg“, erklärt Musche mit einem Schmunzeln.