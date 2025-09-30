Kairo/Mageburg - Mit hängenden Köpfen verließen die Handballer des SC Magdeburg die Platte in der New Capital Sports Hall. In Ägyptens neuer Hauptstadt war der Traum vom ersten Titel der Saison vorzeitig geplatzt. Im Halbfinale der Klub-WM hieß es am Ende 20:23 (11:9). Zu oft scheiterten die Grün-Roten am überragenden Rodrigo Corrales, der im Tor der Ungarn 13 Paraden hinlegte.

Nachdem sich der SCM und Veszprém mit zwei Siegen in den Gruppenspielen durchgesetzt hatten, ging für beide die Klub-WM nun erst richtig los. Vor dem Anwurf gab es natürlich viel Händeschütteln. Schließlich kennen sich die Spieler beider Clubs schon lange und vor allem gut. Im Vorjahr standen sich der SCM und Veszprém im Finale gegenüber, welches die Ungarn nach Verlängerung mit 34:33 gewannen. Dafür setzten sich die Grün-Roten im Viertelfinale der Champions League mit einem Remis in Magdeburg (26:26) und dem 27:26 in Veszprem durch. Das entscheidende Tor gelang damals Gisli Kristjansson. Und der Isländer war es auch, der erst in der vierten Minute den SCM mit 2:1 in Führung brachte und dann nach tollem Zuspiel von Omar Ingi Magnusson per Kempa auf 3:1 (6.) erhöhte.

Weil Magnusson anschließend gleich zwei Siebenmeter vergab, dazu gute Chancen ausgelassen wurden, glich Veszprém in der elften Minute zu 3:3 aus. Die wenigen Tore zu diesem Zeitpunkt resultierten aber auch aus der guten Abwehrarbeit beider Teams. Als es nach 14 Minuten schon den dritten Strafwurf gab, schritt Tim Hornke an den Strich und verwandelte eiskalt zum 4:3. Mit einem der wenigen Tempospiel-Angriffe sorgte Magnus Saugstrup in der 19. Minute für das erste Drei-Tore-Polster (8:5). Mit einem 3:0-Lauf hatten die Ungarn vier Minuten vor dem Gang in die Kabine wieder auf 9:9 gestellt. Tore von Kristjansson und Felix Claar sorgten dann aber doch noch für die Pausenführung.

Veszprém dreht mit 5:0-Lauf das Spiel

Nach dem Seitenwechsel zeigten beide Mannschaften, dass sie sich aufgrund der vielen Duelle der letzten Jahre wirklich in- und auswendig kennen. Der SCM legte vor, Veszprém legte nach. In der 42. Minute gelang den Ungarn beim 15:14 (42.) dann aber sogar die erste Führung seit dem 1:0 zu Spielbeginn. Und mit einem 4:0-Lauf wurde sogar auf 16:14 erhöht. Die vielen ausgelassenen Chancen des SCM seit dem 14:12 in der 38. Minute rächten sich jetzt bitter. Nach fast acht Minuten ohne Tor konnte Claar eine Viertelstunde vor Schluss zum 15:17 aus SCM-Sicht verkürzen und den 5:0-Lauf der Ungarn stoppen. Aber Veszprém legte zwei weitere Treffer nach. Und so war das Spiel beim 15:19 zwölf Minuten vor dem Ende endgültig gekippt.

Als Albin Lagergren in der 53. Minute auf 18:20 verkürzte, war die Hoffnung wieder da. Und auch das Spielglück war zurück. Kristjansson fiel nach einem Wurf der Abpraller wieder vor die Hände und er traf im zweiten Versuch zum 19:21(55.). „Jungs, wir glauben dran“, sprachen sich die Spieler in der folgenden Auszeit richtig Mut zu. Und nach einer Parade von Sergey Hernandez verkürzte Hornke, am Ende mit fünf Toren bester SCM-Werfer, per Siebenmeter zum 20:21 (57.). Das Spiel war wieder offen – aber die Lücke am gegnerischen Kreis für Kristjansson zu. So provozierte Veszprém ein Stürmerfoul und erhöhte im Gegenzug zum 22:20. Und nachdem Claar mit einem freien Wurf scheiterte, machte Hugo Descat 72 Sekunden vor Schluss per Siebenmeter zum 23:20 vorzeitig alles klar.

Statistik zum Spiel

SC Magdeburg: Hernandez (12 Paraden), Mandic; Claar 4, Zechel, Kristjansson 4, Pettersson, Magnusson 1, Hornke 5/5, Jonsson 1, Weber, Lagergren 1, Mertens 2, Saugstrup 2, O’Sullivan, Barthold, Bergendahl

Veszprém: Appelgren (2 Paraden), Corrales (13 Paraden); Petrus, Martinovic 2, Descat 2, Hesham, Elísson 1, Ligetvári, Marguc, Cindric 2, Remili 2, ElDeraa 4, Pechmalbec, Gáncs-Pető, Adel 5, Zein 5

Schiedsrichter: Horacek/Novotny (Tschechien)

Zuschauer: 600

Siebenmeter: 5/7 – 1/1

Strafminuten: 4 – 8