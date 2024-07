Magdeburg. - Wenige Stunden vor dem ersten Mannschaftstraining der neuen Saison hat der SC Magdeburg noch einen Neuzugang präsentiert. Vom norwegischen Klub Elverum Handball kommt Antonio Serradilla Cuenca. Der Spanier soll den Abgang von Janus Dadi Smarason (Pick Szeged) im linken Rückraum kompensieren. An der Elbe unterschrieb Serradilla Cuenca einen Vertrag für ein Jahr.

Mit der Verpflichtung des 25-Jährigen bietet sich Trainer Bennet Wiegert einen weitere Option. Der Kader umfasst nun wieder 17 Spieler. Angesichts von fünf Wettbewerben in denen der SCM in der kommenden Spielzeit vertreten ist, werden ausreichend Kräfte benötigt. „In der vergangenen Saison haben wir sehr von unserer Kaderbreite profitiert, die maßgeblich zu den jüngsten Erfolgen beigetragen hat. Insofern haben wir jetzt noch die Gelegenheit genutzt, uns auch für die kommende Saison breiter aufzustellen“, begründet Wiegert den Transfer in einer Vereinsmitteilung.

Serradilla Cuenca war im Februar 2023 vom spanischen Erstligisten Logrono La Rioja nach Norwegen gewechselt. Der Rechtshänder bestritt außerdem schon 14 Länderspiele für die spanische Nationalmannschaft. „Mit Antonio bekommen wir besonders in unserem Deckungsverbund eine wichtige Option dazu, um die Belastungen in den kommenden vier Wettbewerben plus Super Cup besser verteilen zu können. Bereits bei unserem Aufeinandertreffen mit Logrono in der European League 2021/2022 hat uns Antonio Serradilla Cuenca vor einige unangenehmen Aufgaben gestellt“, beschreibt Wiegert den 1,98-Meter-Mann, der sowohl im Angriff und der Abwehr zum Einsatz kommen kann.

Serradilla Cuenca wird allerdings noch nicht beim ersten Mannschaftstraining am Dienstag in der Getec-Arena dabei sein. Nach dem Medizincheck wird er im Laufe der Woche in Magdeburg erwartet. Er selbst freut sich auf die Aufgabe an der Elbe: „Der SC Magdeburg zählt zu den besten Clubs der Welt, die Bundesliga ist die stärkste Liga der Welt. Ich musste nicht lange überlegen, als ich die Anfrage erhalten habe. Ich möchte mithelfen, den SCM weiter in der Spitze der Bundesliga und Europa zu etablieren und kann es kaum erwarten, mein erstes Heimspiel vor den fantastischen Fans zu absolvieren.“