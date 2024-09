Der SC Magdeburg bleibt in der Bundesliga ohne Punktverlust. Die Grün-Roten gewannen das erste Auswärtsspiel der Saison mit xxx (16:10) beim HSV Handball.

SCM wahrt mit Sieg in Hamburg die weiße Weste in der Bundesliga

Gisli Kristjansson war mit dem SC Magdeburg in Hamburg nicht zu stoppen.

Hamburg. - Der SC Magdeburg hat sich von dem verpatzten Start in die Champions League erholt. Die Grün-Roten gewannen ihr erstes Bundesliga-Auswärtsspiel in dieser Saison beim HSV Hamburg mit 32:26 (16:10) und wahrten damit ihre weiße Weste in der Meisterschaft.

Es dauerte allerdings mehr als fünf Minuten, bis die Grün-Roten in der Partie angekommen waren. Torwart Sergey Hernandez parierte einen Siebenmeter von Caspar Mortensen und verhinderte somit das 0:4. Eine Zeigerumdrehung später machte es Omar Ingi Magnusson beim Strafwurf besser und erzielte das erste Magdeburger Tor.

Der Treffer war wie eine Initialzündung. Die Gäste übernahmen nun die Spielkontrolle. Auch weil Hamburgs Andreas Magaard für zwei Minuten von der Platte musste, konnte das Wiegert-Team einen 5:0-Lauf zum 6:4 starten (12.). Zuvor hatte Matthias Musche zur ersten SCM-Führung getroffen.

Ihr kleines Polster konnten die Elbestädter behaupten. Mal zogen sie auf drei Tore davon, dann verkürzten die Hanseaten auf einen Treffer. Doch der Ausgleich gelang den Hamburgern nicht. Stattdessen legte Magdeburg noch eine Schippe drauf. Vor der Halbzeit kassierte die Mannschaft fast sieben Minuten kein Gegentor und konnte die Führung ausbauen. Omar Ingi Magnusson traf per Siebenmeter zum 16:10-Pausenstand.

Diesen Rhythmus konnten die Magdeburger zunächst nicht mit in den zweiten Abschnitt mitnehmen. Im Gegensatz zum Anfang der Partie dauerte es jedoch nur etwas mehr als vier Minuten, ehe Matthias Musche das 17:12 erzielte. Der Linksaußen stellte kurz danach nach einem Ballgewinn sowie einem Gegenstoß ins verwaiste HSV-Tor das Sechs-Tore-Polster wieder her. Der 32-Jährige sorgte mit seinem sechst von insgesamt neun Treffern zum 22:14 für die Vorentscheidung (42.).

Die personalgeschwächten Hamburger, bei denen lediglich 13 Spieler im Kader standen, wehrten sich sich mit allen Kräften. Eine wirkliche Ergebniskosmetik gelang dem Team von Torsten Jansen aber nicht mehr. Magdeburgs Manuel Zehnder erzielte kurz vor dem Ende den letzten Treffer des Tages zum 32:26.