SCM: Warum das Team Lust auf mehr macht

Vier intensive Monate liegen hinter dem SC Magdeburg. 33 Spiele in fünf Wettbewerben absolvierte das Team und ließ dabei Vorfreude auf eine spannende Rückserie aufkommen.

Magnus Saugstrup, Gisli Kristjansson und Philipp Weber (v. l.) wollen auch in der Rückrunde mit dem SC Magdeburg reichlich Grund zum Lachen haben.

Magdeburg - 25 Siege, drei Remis, fünf Niederlagen: So lautet die Bilanz des SC Magdeburg nach der Hinrunde. Mit dem Gewinn der Klub-WM ist schon ein Titel der Vereinssammlung hinzugefügt, mit dem deutschen Supercup eine Trophäe verspielt worden. In den drei übrigen Wettbewerben – Bundesliga, DHB-Pokal, Champions League – hat sich der deutsche Handballmeister in vielversprechende Positionen gebracht.