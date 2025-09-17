weather wolkig
  4. Handball: SCM will im fünften Anlauf erstmals in Barcelona gewinnen

Viermal war der SC Magdeburg in seiner Geschichte bisher beim FC Barcelona zu Gast. Viermal mussten sich die Grün-Roten geschlagen geben. Am Donnerstag soll diese schwarze Serie enden.

Von Lukas Reineke 17.09.2025, 11:15
Zuletzt trafen Magdeburgs Oscar Bergendahl (l.) und Barcelona Domen Makuc im Halbfinale der vergangenen Champions League in Köln aufeinander.
Zuletzt trafen Magdeburgs Oscar Bergendahl (l.) und Barcelona Domen Makuc im Halbfinale der vergangenen Champions League in Köln aufeinander. Foto: Michael Täger

Magdeburg/Barcelona - Vier Spiele, vier Niederlagen: Die bisherige Bilanz des SC Magdeburg in Barcelona ist verheerend. In den vergangenen beiden Spielzeiten gab es ein 20:32 sowie ein 26:32 im Palau Blaugrana. Die ersten beiden Auftritte in Katalonien 2003 und 2005 verliefen ähnlich – 25:38 und 23:27. Im fünften Anlauf am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN und Dyn) wollen die Grün-Roten nun die Halle erstmals als Sieger verlassen.