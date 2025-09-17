Viermal war der SC Magdeburg in seiner Geschichte bisher beim FC Barcelona zu Gast. Viermal mussten sich die Grün-Roten geschlagen geben. Am Donnerstag soll diese schwarze Serie enden.

Zuletzt trafen Magdeburgs Oscar Bergendahl (l.) und Barcelona Domen Makuc im Halbfinale der vergangenen Champions League in Köln aufeinander.

Magdeburg/Barcelona - Vier Spiele, vier Niederlagen: Die bisherige Bilanz des SC Magdeburg in Barcelona ist verheerend. In den vergangenen beiden Spielzeiten gab es ein 20:32 sowie ein 26:32 im Palau Blaugrana. Die ersten beiden Auftritte in Katalonien 2003 und 2005 verliefen ähnlich – 25:38 und 23:27. Im fünften Anlauf am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN und Dyn) wollen die Grün-Roten nun die Halle erstmals als Sieger verlassen.