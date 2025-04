Zwei Spiele trennen den SC Magdeburg vom erneuten Einzug in das Final 4 der Champions League. Im Viertelfinal-Hinspiel gegen Veszprém wollen die Grün-Roten sich in eigener Halle eine gute Ausgangslage erspielen.

Magdeburg. - Die Handballer des SC Magdeburg stehen zum dritten Mal in Serie im Viertelfinale der Champions League. In den vergangenen beiden Jahren ging es für die Grün-Roten jeweils noch weiter zum Final 4. Das Mega-Event in der Kölner Lanxess Arena ist auch in diesem Jahr der Sehnsuchtsort des SCM. Zuvor muss die letzte Hürde übersprungen werden. Im Hinspiel am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN und Dyn) gegen den Klub-Weltmeister KC Veszprém wollen sich die Magdeburger daher eine gute Ausgangslage erspielen.