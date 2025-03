Magdeburg. - Die TSV Hannover-Burgdorf ist am Donnerstag mit dem klaren Heimsieg gegen Bietigheim wieder an die Bundesliga-Spitze geklettert. Am Sonnabend treffen die drittplatzierte MT Melsungen und der Vierte THW Kiel aufeinander, zudem gastiert Flensburg in Lemgo. Und am Sonntag empfangen die Füchse Berlin den HSV Hamburg, der zuletzt Melsungen deklassierte. Von den Anwärtern auf die deutsche Meisterschaft ist einzig der SC Magdeburg nicht im Einsatz. Entspannt zurücklehnen werden sich die Grün-Roten allerdings nicht. Stattdessen gilt die Aufmerksamkeit bereits dem Play-off-Rückspiel in der Champions League gegen Dinamo Bukarest am Mittwoch.

