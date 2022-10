SCM wirft sich ganz in Weiß ins Halbfinale

Dammam/Magdeburg - Saudische Folklore aus 3000 Kehlen und ein Hassan Kaddah: In der Dammams Sports Hall wurden am Donnerstagabend Emotionen entfacht. War der SCM noch in aller Stille mit einem klaren Sieg gegen Sydney University HC in die Klub-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien gestartet, mussten sich die Grün-Roten nun den Lokalmatadoren von Al-Khaleej und ihren lauten Fans erwehren. Und eines gewissen Hassan Kaddah.