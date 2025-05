Handball Sechs Spieler des SC Magdeburg auf Länderspielreisen

Nach dem Spiel-Stress in der Champions League und Bundesliga kehrt beim SC Magdeburg für zehn Tage Ruhe ein. Die Grün-Roten müssen erst am 15. Mai in Gummersbach wieder ran. Sechs Magdeburger sind in dieser Zeit aber mit ihren Nationalteams auf Reisen.