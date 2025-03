Antonio Serradilla wird den SCM nach nur einer Saison Richtung Stuttgart verlassen. Gegen Szeged hat er schon mal bei Sergey Hernandez unfreiwillig einen bleibenden Eindruck hinterlassen. In den Play-offs der Champions League treffen die beiden Spanier mit den Grün-Roten nun auf Dinamo Bukarest.

Magdeburg. - In der Emotion des Erfolges kommt es im Sport schon mal zu ungewöhnlichen Situationen. So war es auch im abschließenden Gruppenspiel des SC Magdeburg gegen Pick Szeged. Torwart Sergey Hernandez traf mit einem Wurf ins leere Gäste-Tor zum 22:20 und brachte den SCM damit auf die Siegerstraße und den damit bedeutenden vierten Platz. Der Keeper feierte seinen Treffer euphorisiert mit Antonio Serradilla. Dabei kam es zu einem unabsichtlichen Kuss der beiden Spanier. Nach einem kurzen Mundabwischen und einem herzhaften Lachen ging der Fokus zurück auf das Spiel, welches die Grün-Roten letztlich deutlich mit 31:24 gewannen. In den Play-offs geht es nun gegen Dinamo Bukarest aus Rumänien.