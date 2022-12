Siegtreffer der SCM-Handballer in Porto zählt nicht

Porto/Magdeburg - Die Spieler des SC Magdeburg lagen sich jubelnd in den Armen. Philipp Weber hatte Tim Hornke mit einem spektakulären Pass in Szene gesetzt und der Rechtsaußen traf per Kempa zum 32:31 im Champions-League-Spiel beim FC Porto. Doch wenig später wurden die Grün-Roten aus ihrer Euphorie gerissen. Die spanischen Schiedsrichter nahmen den Treffer zurück. Omar Ingi Magnusson wollte wie Hornke den Pass abfangen, sprang dafür in den Kreis. Was nach einer normalen Aktion aussah, ahndeten die Unparteiischen zum Magdeburger Unmut. Es blieb somit beim 31:31 (16:12).