So denkt Handball-Experte Schwalb über das Topspiel Magdeburg gegen Kiel

Samstagabend (18 Uhr, Sky und ARD) steigt in der Getec-Arena zwischen dem SC Magdeburg und dem THW Kiel das Top-Spiel der Handball-Bundesliga. Sky-Experte Martin Schwalb ist begeistert vom Spielstil der Grün-Roten, hat aber Kiel im direkten Duell auf keinen Fall abgeschrieben.

Beim 29:27-Sieg des SCM im Hinspiel in Kiel lieferten sich Magdeburgs Torjäger Omar Ingi Magnusson und Kiels Ideengeber Domagoj Duvnjak viele Duelle. SCM-Trainer Bennet Wiegert (im Hintergrund) war hier aber mit irgendeiner Aktion nicht ganz einverstanden.

Magdeburg - Ob als Spieler oder Trainer – Martin Schwalb weiß, wie man im Handball Titel holt. Und deshalb weiß er auch, dass sich der SC Magdeburg eigentlich nur noch selbst vom Titelkurs abbringen kann. „Die Mannschaft hat alles dafür getan, es jetzt in der eigenen Hand zu haben. Und wenn sie ihren Weg, den sie eingeschlagen haben, nicht verlassen und vor allem von Verletzungen wie bisher verschont bleiben, dann werden sie auch Meister“, legt sich Schwalb vor dem Top-Spiel gegen den THW Kiel am Samstagabend in der Getec-Arena (18 Uhr, Sky und ARD) fest.